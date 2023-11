VIDEO Strašan požar u trgovačkom centru: Najmanje devet poginulih, ljudi su ostali zarobljeni u zgradi

Lokalna televizija Geo News javila je da je požar izbio rano ujutro u subotu u višekatnom trgovačkom centru RJ u najnaseljenijem pakistanskom gradu.

Vatrogasne službe spasile su oko 50 ljudi, ali ih je još dosta ostalo u zgradi, dodala je televizija.

Gradonačelnik Karačija Murtaza Wahab Siddiqui potvrdio je u objavi na platformi X da je najmanje devet tijela prebačeno u lokalne bolnice nakon požara.

"Potraga se nastavlja", dodao je.

Uzrok požara zasad nije poznat.

