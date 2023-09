FOTO/VIDEO Stravičan napad na istok Ukrajine: Najmanje 16 mrtvih, velik broj ljudi još uvijek pod ruševinama

"Rusko terorističko topništvo ubilo je 16 ljudi u gradu Kostjantinivki u Doneckoj regiji”, napisao je Zelenskij dodajući da su pogođene tržnica, trgovina i ljekarna. “Nažalost, broj poginulih i ozlijeđenih mogao bi porasti", rekao je Volodimir Zelenski.

Kostjantinivka se nalazi se u blizini prve crte bojišnice.

⚡️The head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Ihor Klymenko reported on 28 wounded as a result of the russian attack on Kostyantynivka.



"Among the victims is a rescuer. The State Emergency Service and the police are conducting a search and rescue operation.

"Ovo rusko zlo mora biti poraženo što je prije moguće", dodao je Zelenski.

Broj ozlijeđenih raste. Uništeno je 20-ak dućana, a oštećena je i stambena zgrada. Nekoliko automobila je u potpunosti izgorjelo. Nastavlja se akcija spašavanja, više ljudi zarobljeno je pod ruševinama.

‼️ Russian occupiers hit the central market in #Kostyantynivka. There were many people in the market at the time of the strike. It is reported that there are victims.



Vlasti u Moskvi još se nisu oglasile o tom napadu.