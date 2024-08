Obitelj slavila rođendan u restoranu: Kad je stigao račun uslijedio je šok!

Račun s rođendanske proslave kojeg je na društvenim mrežama objavila kći slavljenice, postao je vrlo brzo viralan i prikupio brojne komentare. Do incidenta je došlo u talijanskom gradu Arezzo, u restoranu čiji se vlasnik ubrzo pokušao opravdati riječima kako te večeri on nije bio u lokalu, no potvrdio je da je istina da naplaćuju navedenu uslugu.

Rođendanska torta koštala je 45 eura, dok je rezanje i posluživanje na stolu naplaćeno 58 eura, čak više od cijene same torte, uz cijenu od 4 i pol eura za svakog od 13 gostiju.

Račun Foto: Screenshot/Corriere.it

Problem je nastao zato što je torta donesena izvana, iz druge slastičarne, iako je obitelj dobila dozvolu od restorana da donesu svoju tortu. Ipak, usluga donošenja na stol i posluživanja od 58 eura ipak je malo previše, navode.

"Ne naplaćujemo posluživanje i uglavnom poslužujemo jela vlastite proizvodnje pa na taj način pokušavamo obeshrabriti one koji hranu žele donijeti stvari izvana", kazao je vlasnik restorana za Corriere. "Ako uzmemo u obzir da je u Arezzu prosječna naknada za posluživanje 2,5 eura po osobi, nema tako velike razlike. Moj restoran snosi troškove konobara koji poslužuje stol, perilicu posuđa i ostale povezane usluge. Nekako ih moramo povratiti", pravda se ugostitelj.

