Stvorenje od gotovo 5 metara pronađeno na plaži u Engleskoj: "Nikada nisam naišao na nešto slično"

"Trčao sam po plaži i pomislio: 'Što je to?' Bilo je prilično veliko. Jedan ribar mi je rekao da bi to mogla biti golema psina. Nikad nisam naišao na nešto slično", rekao je Stephen Davies, 72-godišnji stanovnik New Brightona.

On je ujutro 5. siječnja u blizini rijeke Mersey, na ušću Liverpool Baya, pronašao ostatke golemog stvorenja koje je voda izbacila na pješčanu obalu. Stvorenje je bilo veliko 4, 5 metra.

Unatoč tome što su mještani ovo neobično biće nazvali "divovskim izvanzemaljcem" ili "Nessijem iz New Brightona", Davies je zapravo naletio na ostatke goleme psine (Cetorhinus maximus).

Golema psina je druga najveća vrsta ribe nakon kitopsine. Može narasti i do 12 metara dužine. Obično prebiva u oceanima s umjerenom temperaturom. Premda se radi o ogromnim životinjama, one nisu neki veliki grabežljivci. Obično se sporo kreću i hrane planktonom.

Davies je vjerojatno pronašao mladunče goleme psine. Chris Cureton iz organizacije British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) pregledao je pronađene ostatke i potvrdio o čemu se radi, piše Science Alert.

"Dokaz da se radi o golemoj psini je bila druga leđna peraja. Rep je bio pun kostiju, a da je kit, bio bi pun mesa", pojasnio je Cureton.

Psinu se duž obala jugozapadne Engleske, Walesa i zapadne Škotske obično viđa tijekom ljetnih mjeseci, a njezin način života još uvijek je određeni misterij.

Znanstvenici su tek nedavno otkrili da se radi o rijetkom slučaju djelomično toplokrvne ribe. Satelitsko praćenje je pokazalo da ove životinje tijekom zime migriraju na velike udaljenosti. "Možda nije uginuo u blizini, već su njegovo tijelo donijele nedavne oluje", kazao je Cureton.