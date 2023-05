Na području planine Velež u Bosni i Hercegovini došlo je do nesreće u kojoj je povrijeđena državljanka Republike Hrvatske. U tijeku je akcija spašavanja.

Ozlijeđena državljanka Republike Hrvatske visi na stijenama planine Velež. U tijeku je akcija spašavanja u kojoj sudjeluje velik broj stanica GSS-a i sedam pripadnika GSS-a Prenj.

"Na području planine Velež na lokalitetu Vita Felale došlo je do nesreće u kojoj je ozlijeđena državljanka Republike Hrvatske. U tijeku je operacija spašavanja", prenio je Dnevni Avaz objavu Kantonalne uprave CZ HNK.

Prema informacijama koje ima Avaz, ozlijeđena žena visi na stijenama, a u akciju je uključen i helikopter.

"Puno vam ne možemo reći osim da su ekipe na terenu. 40 ljudi je već gore, još 40 stiže, a 20 spasioca je u pripravnosti. Ovdje su sve gorske službe spašavanja koje su bile na raspolaganju, a akciju vodi Nadin Kevelj iz GSS Mostar", rekao je za Avaz Emil Balavac iz GSS-a Jablanica.

Za sad nije poznato kako je došlo do nesreće.

"Pripadnici Helikopterskog servisa ni nakon 20 naleta nisu mogli prići ni blizu ozlijeđenoj planinarki", izjavio je Srni direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić.

"Poletjeli smo oko 17 sati iz Banje Luke. Imamo informacije da je državljanka Hrvatske ozlijeđena na stijenama na planini Velež i da ima ozljede ruke i grudnog koša. Imamo sa sobom medicinsku opremu i liječnika i pokušat ćemo je izvući i transportirati prema nekom medicinskom centru u zavisnosti od ozljeda", rekao je Kusturić.

"Dali smo sve od sebe, napravili više od 20 naleta, ali ne može se prići. To su vertikalne stijene. Nigdje ni blizu nismo mogli prići. Imao sam mnogo akcija i uvijek nastojim dati maksimum, ali ovdje ne možemo ništa učiniti", rekao je Kusturić.

Kako portal Avaz saznaje, spasioci GSS-a su stigli do unesrećene i pokušat će je spustiti vertikalno niz planinu u specijalnim nosilima. Prenijet će je do prve putne komunikacije, kako bi je vozilom prevezli do bolnice.