Pojavila se na misi za Maddie McCann i sve šokirala: "Želim DNK test"

Roditelji Madeleine McCann u petak nisu bili na misnom bdijenju u lokalnoj crkvi u povodu 17. obljetnice nestanka njihove kćeri, a svećenik je pročitao njihovu ispriku.

"Dobra večer, žao nam je što ne možemo biti s vama večeras, ali zahvaljujemo vam što ste se okupili i podijelili svoju nadu za Madaleine i drugu nestalu djecu. Prošlo je 17 godina otkako nam je Madeleine oteta. Teško je čak i izgovoriti tu brojku, a da ne odmahujemo glavom u nevjerici. Iako smo sretni na mnoge načine i možemo reći da sada živimo relativno normalnim i ugodnim životom, ovaj 'život u limbu' još uvijek je vrlo uznemirujuć. A odsutnost i dalje boli", pročitao je njihove riječi okupljenima velečasni Robert Gladstone iz mjesne župne crkve, prenosi Daily Mail.

Član obitelji je rekao da su Kate i Gerry McCann otišli na tajnu lokaciju jer im je "prijeko potreban dugi vikend odmor".

Madeleine McCann Foto: Afp

Na misi se pak pojavila neočekivana posjetiteljica. Julia Wendell (22), poznata kao 'lažna Maddie', stigla je u društvu prijatelja Roberta Zylea. U rukama je imala pismo koje je željela dati McCannovima.

Kasnije je medijima ispričala da je bila razočarana što nisu bili prisutni, a doputovala je iz Poljske jer ima jedno pitanje za njih.

Polish Madeleine McCann faker Julia Wendell REGRETS posting online that she was missing British girl: Fantasist, 22, claims she received torrents of abuse and death threats after making audacious claims https://t.co/WhAnR0tIhn pic.twitter.com/ntRAbmbubj