Uhićena ministrica na Maldivima: Prakticirala je crnu magiju na predsjedniku

Policija na Maldivima uhitila je ministricu okoliša, klimatskih promjena i energije Fathimath Shamnaz Ali Saleem, rekli su policajci u četvrtak, a mediji su izvijestili da je optužena za izvođenje crne magije na predsjedniku.

Fathimath Shamnaz Ali Saleem je uhićena u nedjelju u glavnom gradu Maleu, zajedno s još dvoje ljudi. Određen joj je pritvor od tjedan dana, do početka istrage, navela je policija koja nije otkrila detalje o uhićenju.

"Postojala su izvješća da je Shamnaz uhićen zbog izvođenja crne magije na predsjedniku dr. Mohamedu Muizzuu", rekao je lokalni medij Sun, a prenosi India Today.

Policija nije željela ni potvrditi ni demantirati informaciju.

