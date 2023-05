Dio pogona naftne rafinerije na jugu Rusije zapalio se nakon napada dronom, objavila je ruska državna agencija Tass rano u četvrtak pozivajući se na lokalne hitne službe.

Tass je rekao da se incident dogodio u rafineriji Ilsky u blizini crnomorske luke Novorosijsk. Citirao je izvor koji je rekao da gori rezervoar goriva, ali nije dao detalje.

Ukrajina rijetko preuzima odgovornost za ono što Moskva kaže da su česti napadi bespilotnim letjelicama Ukrajine na njezinu infrastrukturu i vojne ciljeve, posebno u regijama blizu Rusije.

Prošlog je lipnja rafinerija nafte Novošahtinsk u ruskoj regiji Rostov, koja graniči s Ukrajinom, obustavila rad nakon što su dvije bespilotne letjelice napale njezina postrojenja.

