Na ekranu u New Yorku nije umjesto 'Slava Ukrajini' pisalo 'Slava urinu': Video je lažiran

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je u New York, gdje je održao govor pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Osim snimki govora, društvenim mrežama proširio se i digitalni billboard koji ga je dočekao u New Yorku, na kojem je, umjesto "Glory to Ukraine" (slava Ukrajini), osvanula poruka "Glory to urine" (slava urinu). U međuvremenu se pokazalo da se radi o deep fake snimci. Videoisječak je lažiran i počeo se širiti u vrijeme održavanja Opće skupštine UN-a.

Tvrtka koja upravlja billboardom objasnila je da je pogrešku uzrokovao sustav koji je riječ "Ukrajina" automatski ispravio u riječ "urin".

Glory to the urine !



There was a greeting message for Zelenski's arrival in New York. But instead of Glory to Ukraine, the flag read Glory to urine .



The company that owns the screen explained that the error was caused by an intelligent system that compared the yellow color… pic.twitter.com/B2jzXZFIBh