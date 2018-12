Sumnja se da je eksplozija odmazda za ubojstvo sedam pripadnika male militantne skupine lojalne tzv. Islamskoj državi.

Dvije su osobe smrtno stradale, a 28 ih je ranjeno nakon eksplozije bombe na jugu Filipina, javlja Reuters. Vojni časnik Cirilito Sobejana potvrdio je tu informaciju i rekao da je bomba "imala potpis tzv. Islamske države".

Bomb outside shopping center kills two, wounds 28 in Philippines https://t.co/Fw59KajmaR pic.twitter.com/mrNlz86JjP