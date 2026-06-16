VIDEO Na dalekom istoku Rusije srušio se Tu-22M3, posada se spasila katapultiranjem iz zrakoplova

Strateška flota ruskih dalekometnih bombardera doživjela je novi udarac nakon pada zrakoplova Tu-22M3 na dalekom istoku Rusije, čime je iz operativnog sastava uklonjen još jedan primjerak u floti koja već ima poteškoće povezane sa starošću i održavanjem.

Bombarder Tu-22M3 Zračno-svemirskih snaga Rusije srušio se 15. lipnja 2026. godine, a videozapisi objavljeni na internetu prikazuju zrakoplov koji ulazi u strmo poniranje prije nego što nestaje iza brežuljka. Ubrzo nakon toga dogodila se eksplozija, nakon koje se izdigao gust crni dim. Kasnije snimke prikazuju zapaljene ostatke na otvorenom polju. Nekoliko izvora lociralo je mjesto pada u području Svirsk u Irkutskoj oblasti, piše portal The Aviationist.

Additional footage of the Russian Tu-22M3 heavy bomber nose diving into the ground in Irkutsk this evening pic.twitter.com/Ie0wIxUtzN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 15, 2026

Telegram kanali povezani s Kremljem, pozivajući se na svjedoke i Ministarstvo obrane Rusije, izvijestili su da su se svi članovi posade sigurno katapultirali iz zrakoplova. U tim se izvješćima navodi da je zrakoplov bio na planiranom trenažnom letu.

Footage from the crash site of the Russian Tu-22M3 bomber. https://t.co/4lnFDUp0pZ pic.twitter.com/agQxbqVPy2 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 15, 2026

Mogući uzrok pada

Položaj zrakoplova tijekom pada može upućivati na to da je tehnički kvar nastupio na znatnoj visini. To bi posadi moglo omogućiti dovoljno vremena da zrakoplov usmjere iznad nenaseljenog područja prije izvođenja postupka katapultiranja.

U navedenoj ruskoj regiji nalazi se zračna baza Belaja, glavno operativno središte Tu-22M3 flote i dom 200. zrakoplovnog pukovništva teških bombardera. Ta je baza bila i među metama ukrajinskih napada dronovima u operaciji Spiderweb u lipnju 2025. godine.

Jedan od tri ključna ruska bombardera

Poznat u NATO klasifikaciji kao Backfire-C, Tu-22M3 je najnaprednija inačica serije ruskih bombardera Tu-22. Prvi put je poletio 1977. godine, a u operativnu uporabu ušao je tijekom 1980-ih, s motorima NK-25 i unaprijeđenim sustavom za navigaciju i napad, Almaz PNA.

Rusija raspolaže s tri vrste glavnih strateških bombardera: Tu-22M3, Tu-95 i Tu-160. Prema izvješću World Air Forces 2026, zaključno s prosincem 2025. godine, evidentirano je 57 zrakoplova Tu-22M3. Nakon ovog najnovijeg pada taj broj se smanjuje na njih 56.

Operativna uporaba

Od početka pune invazije na Ukrajinu, ruski bombarderi Tu-22M3 koriste se za lansiranje krstarećih projektila Kh-22 i Kh-32 na ciljeve u Ukrajini. Ukrajina je u travnju 2024. godine preuzela odgovornost za obaranje jednog Tu-22M3 iznad Stavropoljskog kraja, koristeći modificirani sustav protuzračne obrane S-200.

Operacija Spiderweb kasnije je ciljala četiri Tu-22M3, jedan A-50, sedam Tu-95 i jedan An-12, prema ukrajinskim tvrdnjama.