Policija je u utorak u Philadelphiji s jednog broda zaplijenila drogu u vrijednosti od jedne milijarde dolara, javlja The Guardian. Pronašli su 16,5 tona kokaina.

Američka je policija u utorak s broda u filadelfijskoj luci zaplijenila oko 16,5 tona kokaina u vrijednosti od jedne milijarde dolara. Članovi posade odmah su uhićeni i suočit će se s optužbama.

Proglasili su to jednom od najvećih zapljena droga u američkog povijesti.

Državni odvjetnik William McSwain na Twitteru je kazao da bi tolika količina kokaina mogla ubiti milijune ljudi.

This is one of the largest drug seizures in United States history. This amount of cocaine could kill millions – MILLIONS – of people. My Office is committed to keeping our borders secure and streets safe from deadly narcotics. https://t.co/nWPfgpGqYa