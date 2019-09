Dok se monstruozni uragan Dorian približava obali SAD-a, nakon što je doslovce opustošio Bahame, ima onih koji se pitaju zašto američka vojska i mornarica ne poduzmu nešto u sprječavanju najgorih posljedica uragana. Jedan takav komentar postao je viralni hit na društvenim mrežama.

Reporter američkog portala Florida Today objavio je video u kojem muškarac koji živi u mobilnom parku Palm Baya na Floridi predlaže što da se napravi kako bi se opasnost od uragana smanjila. Taj video pregledan je preko milijun puta u kratkom vremenu, a reakcije su brojne - od čistog izrugivanja, preko nevjerice pa sve do racionalnih reakcija.

"Imamo mornaricu. Zašto ne dođe mornarica i ne ispusti led u toplu vodu pa da se (uragan) ne može kretati tako brzo kao što to radi? Mora postojati način kako se boriti umjesto toga da se samo stoji i upire prstom - sad je još gore!. Da, znamo da je sve gore i gore. No, kažete nam: 'Oh, krivo je toplo vrijeme. Oh, kriv je vjetar.' No mi imamo ratno zrakoplovstvo. Vozikajte nešto aviona oko toga pa da vjetrovi krenu u drugom smijeru. Nek i mornarica radi krugove po moru", predložio je žitelj s Floride.

Dorian razorio 13.000 domova i odnio prvi život, stanovnici ostali bez pitke vode: "Imao je katastrofalan utjecaj"

Sa suradnicima leti u oluje: Naša znanstvenica s američkom adresom istražuje zašto neke oluje razvijaju razornu snagu

U lavini posprdnih reakcija možda je najbolja ona legendarnog ICE-T-ja na Twitteru, koji je samo retorički komentirao: "Ovaj tip je savjetnik u Bijeloj kući, zar ne?"

This guy is a Whitehouse adviser Right? https://t.co/GEQSvaKtBI — ICE T (@FINALLEVEL) September 2, 2019

Ipak našao se i jedan korisnik Twittera koji je sugerirao i znanstveno pojašnjenje zašto je dio toga što je građanin s Floride predložio, nemoguće.

"To je interesantno znanstveno pitanje. Obzirom na količinu energije uragana i na količinu energije u jednom galonu goriva za zrakoplove, bili bi potrebni svi mlažnjaci na svijetu koji bi trebali letjeti u krug oko 2700 godina da naprave protuteži količini energije koju uragan potroši u JEDNOM DANU", napisao je korisnik Twittera.