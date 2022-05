Muškarac prerušen u ženu, s perikom i ružem na usnama, izveo je napad na najpoznatiji portret na svijetu - Mona Lisu Leonarda da Vincija.

Muškarac prerušen u staricu u invalidskim kolicima, s perikom i ružem na usnama, u Louvreu je izveo napad na Mona Lisu, najpoznatiji portret Leonarda da Vincija. Kako piše Sky News, skočio je iz kolica i razmazivao tortu po staklu kojim je slika zaštićena.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM