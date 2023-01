Na internetu se pojavila snimka strašnog napada na veleposlanstvo Azerbajdžana u Teherenu. Muškarac s kalašnjikovom ubio je jednog i ranio četiri službenika.

U napadu na veleposlanstvo Azerbajdžana u Teheranu ubijen je šef sigurnosne diplomatske službe, a dva čuvara su ozlijeđena, priopćila je policija.

Napadač je priveden. Ispostavilo se da je riječ o muškarcu naoružanom kalašnjikovom. Šef teheranske policije, general Hossein Rahimi, objasnio je da se na naapad odlučio zbog obiteljskih problema. Međutim, napetosti između Irana i Azerbajdžana napete su već mjesecima.

⚡️ The attack on the Azerbaijani Embassy in Tehran was filmed online. The head of the security service of the diplomatic mission was killed and two guards were injured, police said. pic.twitter.com/AX169hiZ95