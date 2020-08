Stotine požara u Kaliforniji izazvanih munjama prisilile su desetke tisuća ljudi da napuste svoje domove u zaljevskom području San Francisca. Ozlijeđeni su vatrogasci i civili, uništeni objekti.

Kalifornija je pogođena najgorim grmljavinskim olujama u dva desetljeća. Oko 11.000 munja izazvalo je 370 požara ovaj tjedan te pokvarilo kvalitetu zraka stotinama kilometara uokolo i maksimalno opteretilo vatrogasni sustav, rekle su vlasti.

Južno od San Francisca mnoštvo požara izazvanih munjama dvostruko se proširilo i zahvatilo 16.000 hektara zemljišta u okruzima San Mateo i Santa Cruz. Ozlijeđena su tri pripadnika službi, uništena su 22 objekta, a 22.000 ljudi bilo je prisiljeno na evakuaciju.

Državni park prirode Big Basin Redwoods, najstariji kalifornijski državni park sa stablima sekvoje starima do 2000 godina, pretrpio je tešku štetu na povijesnim zgradama, rekla je uprava parka.

Požari skupno nazvani LNU Complex Fire zahvatili su dvostruko više područja nego u srijedu, 53.000 hektara zemljišta, stvorivši tako "megapožar" deset puta veći od njujorškoga otoka Manhattana. Radnik komunalnih službi PG&E umro je u srijedu pomažući vatrogascima, a on je druga žrtva požara nakon smrti pilota vatrogasnog helikoptera u padu letjelice. U požaru LNU-a ozlijeđena su najmanje četiri civila, prenosi Cal Fire.

Druga skupina od 20 požara, nazvana SCU Lightning Complex, u četvrtak se proširila za gotovo trećinu na oko 140.000 hektara, istočno od Palo Alta.

Rekordne vrućine na zapadnoj obali uzrokuje kupola visokog tlaka nad pustinjom istočno od Kalifornije koja crpi vlagu i uzrokuje isparavanje oborina prije no što stignu do tla. Kalifornija se zagrijala jedan do dva stupnja od početka 20. stoljeća i više temperature krive su za duža i teža požarna razdoblja koja su uzrokovala 8 od 10 najvećih šumskih požara u posljednjih 15 godina.

Američka udruga za plućne bolesti upozorila je da pandemija koronavirusa pogoršava opasnosti za zdravlje koje predstavljaju zadimljeni zrak i ekstremne vrućine. Udisanje dima i pepela vjerojatno će pogoršati oslabljena pluća ljudi zaraženih koronavirusom i potkopati prirodnu obranu onih koji ga nemaju, izjavio je Afif El-Hassan, glasnogovornik liječničke udruge za plućne bolesti.

Guverner Gavin Newsom zatražio je 375 vatrogasnih ekipa izvan države jer su kalifornijski zatvorenici koji se inače bore s požarima u izolaciji zbog COVID-19 ili pušteni iz zatvora radi usporavanja širenja virusa.

Istočno, u sušom pogođenom Koloradu, poprištu drugoga najvećeg šumskog požara u povijesti države, požar se malo proširio u zabačenim planinama pored Grand Junction, zapadno od Denvera.