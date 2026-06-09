Moskva potvrdila zatvorsku kaznu satiričaru: Ismijavao Putina u Njemačkoj

Žalbeni sud u Moskvi u utorak je potvrdio kaznu od osam i pol godina zatvora za njemačkog satiričara Jacquesa Tillyja zbog njegovih karnevalskih kola.

Sudac Vladimir Usov pročitao je odluku tročlanog sudskog vijeća prema kojoj je žalba obrane odbijena, a prvostupanjska presuda potvrđena.

Sud u Moskvi u travnju je Tillyja, kojem se sudilo u odsutnosti, proglasio krivim za vrijeđanje vjerskih osjećaja i širenje lažnih informacija o ruskim oružanim snagama putem alegorijskih kola prikazanih tijekom tradicionalnih karnevalskih povorki u njegovu rodnom Düsseldorfu.

Tilly je u više navrata na svojim radovima ismijavao Vladimira Putina, rat u Ukrajini te poglavara Ruske pravoslavne crkve, Patrijarha Kirila.

Njegova braniteljica po službenoj dužnosti Natalja Dudkina izjavila je da je postupak sada zaključen, osim ako kipar ne zatraži obraćanje višem sudu, piše dpa.

"Time je slučaj završen. Ne vidim razlog da se ova apsurdna montirana sudska predstava dodatno produžuje. Presuda je ionako farsa. Neće utjecati na naš satirični rad tijekom karnevala. Nastavit ćemo kao i dosad", poručio jeTilly.

Tilly tvrdi da ga ruske vlasti ni u jednom trenutku nisu službeno obavijestile o istrazi koja se protiv njega vodila. Žalbeni postupak u Moskvi pratili su predstavnici njemačkog veleposlanstva.

Dudkina je tijekom postupka tvrdila da tijekom istrage nije provedeno psihijatrijsko vještačenje kojim bi se procijenila Tillyjeva kaznena odgovornost. U završnoj riječi početkom travnja zatražila je njegovo oslobađanje zbog nedostatka dokaza.

Prema njezinim riječima, Rusija je za njim raspisala međunarodnu tjeralicu.