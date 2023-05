Trinaestogodišnja djevojčica pretrpjela je ozljede trbuha i udova tijekom napada morskog psa. Napad se dogodio u plićaku državnog parka Fort Pierce Inlet na Floridi.

13-godišnju Ellu Reed prošlog je tjedna u više navrata ugrizao morski pas dok je bila s prijateljicom u plićaku u blizini kuće u kojoj živi s roditeljima na južnoj Floridi.

Pretrpjela je ozljede trbuha, ruke i noge. Liječnici su sašili ozljede, a djevojčica sama navodi da bi sve bilo puno gore da je morski pas dugačak oko metar i pol jače zagrizao u njezino tijelo.

"Prošao je pored moje prijateljice i doplivao ravno do mene. Prvo me je ugrizao za trbuh. Pokušala sam napad blokirati rukom, no skliznuo je prema meni, uhvatio mi prst i ruku. Obrušio se na mene i ugrizao me i za nogu", ispričala je.

VIDEO Morski pas napao ga u kajaku: ''Čuo sam šištanje, podigao pogled i vidio tu veliku smeđu stvar''

"U prvom trenu nije me boljelo, vjerojatno zbog adrenalina", dodala je Reed. Navodi da je bila u šoku, iskočila iz vode i pobjegla u kuću k majci.

"U prvom trenutku mislila sam da se šali", rekla je Devin Reed, Ellina majka. Roditelji su vrlo brzo shvatili da nije riječ o šali, odveli su je niz ulicu do vatrogasne postaje okruga St. Lucie. Vatrogasci su je hitno prevezli u bolnicu.

Obitelj navodi da na tom području žive više od 20 godina i nikada se nisu zabrinjavali zbog napada morskog psa jer ih nije bilo, piše Fox News.

Uzbuna na atraktivnoj obali: Morski pas napao surfera - "Vjeruje se da je mrtav"

"Bilo je zastrašujuće, no Ella je bila tu i razgovarala sa mnom. Vidjela sam da je dobro i malo se smirila", ispričala je Ellina majka, koja ističe kako je cijelo iskustvo bilo nadrealno.

Ella nakon pružanja liječničke pomoći kaže da je to neće zadržati izvan vode, već se u ocean vraća čim joj izvade šavove, no uz novostečeno poštovanje prema prirodi i stvorenjima koja žive u njoj.