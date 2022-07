Nezapamćeni prizori mogli su se jučer vidjeti na jednoj kalifornijskog plaži na kojoj je, nakon što su neobične životinje izašle iz mora i počele naganjati kupače, nastao opći metež.

Na plaži La Jolla Cove, pored kalifornijskog grada San Diega, jučer je nastao nezabilježeni metež kojeg su izazvala dva morska lava koji su, izašavaši na plažu, počeli ganjati kupače.

Charlianne Yeyna, koja je sve to snimala, izjavila je za NBC San Diego da je do "napada“ morskih lavova na kupače došlo nakon što im se jedna od kupačica približila te ih pokušala fotografirati izbliza. To je uzrujalo životinje koje su nakon toga počele ganjati turiste.

"Nadam se da će ovaj video budućim posjetiteljima biti poučno iskustvo“, te je dodala da se nada kako će ovaj video podići svijest o tome koliko opasni mogu biti morski lavovi.

Video prikazuje dva plava morska lava kako tjeraju gomilu kupača s jedne strane plaže na drugu, nakon čega su zaronili u plićak i otplivali prema pučini.

#BREAKING #USA #CA



🔴CALIFORNIA :#VIDEO SEA LIONS CHASING PEOPLE AT A BEACH IN SAN DIEGO!



Lifeguards were on standby in the water ensuring no one was hurt.

It's recommended people stay at least 50 ft away from sea lions#Flash #SanDiego #California #SeaLions

📹Malik Earnest pic.twitter.com/FspL6oe477