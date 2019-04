Vojni zapovjednik Nikos Metaxas priznao je tijekom ispitivanja ubojstvo pet žena i dviju djevojčica na Cipru. Policija strahuje da je broj ubojstava koje je počinio puno veći.

Policija je Metaxasa prvo sumnjičila za dva ubojstva žena čija su tijela pronađena u rudarskom oknu napuštenog rudnika Mitserosu nedaleko glavnog grada Nikozije.

Istražitelji su potvrdili DNK analizom da se radi o Filipinkama Marry Rose Tiburcio i Arian Palanas Lozano. Tijekom ispitivanja, 35-godišnjak je priznao ubojstva pet žena i dviju djevojčica.

Vlasti sada sumnjaju da bi broj žrtava mogao biti možda i veći od 30. Sve do sada pronađene žrtve, osim jedne, bile su porijeklom iz Azije. Policija je do prvog serijskog ubojice na Cipru došla prateći online poruke Marry Rose Tiburcio na internet stranici za upoznavanje, piše The National Herald.



Njezino tijelo pronađeno je 14. travnja. Bilo je golo, vezano i umotano u bijelu plahtu. Bačeno je prošle godine u poplavljeni rudnik.

Metaxas je policiji priznao da je njezinu šestogodišnju kćer Sierru Graze Seucalliu bacio u jezero Xiliatos, desetak kilometara zapadno od rudnika. Ronioci su specijaliziranim kamerama pretražili jezersko dno, a okolicu specijalci pretražuju bespilotnim letjelicama iz zraka.

Metaxas je priznao da je online komunicirao s više od trideset žena. Lokalne vlasti ponovno su otvorile brojne slučajeve vezane uz strankinje za koje se smatralo da su napustile zemlju pa se njihov naprasni nestanak nije detaljnije istraživao. "Možda nikad nećemo znati ukupan broj njegovih žrtava", kazao je forenzičar Marios Matsakis.

Stanovnici Cipra su šokirani rezultatima istraživanja, filipinska zajednica na tom otoku pozvala je na oprez sve svoje članove pogotovo one koji komuniciraju s drugima putem internetskih stranica za upoznavanje.