Policija u Sremskoj Mitrovici uhitila je 64-godišnjeg Imru I. iz Vrdnika i četvoricu njegovih prijatelja. Vesna L., njegova supruga, negira da je podvodio kćer već tvrdi kako je ona na seks pristajala zbog novca.

Policija sumnjiči da je Imre I. podvodio 26-godišnju kćer Mirjanu, osobu s posebnim potrebama.

Njega i četvoricu njegovih prijatelja: M. S.(66), V. M.(74), V. A.(78) i M. B.(69), sve iz Vrdnika, terete da su seksualno iskorištavali djevojku tijekom ove godine. Sve to događalo se u podrumu zgrade u kojoj Imre živi, pišu Novosti.



Kod osumnjičenog M.S. u mobitelu su pronađene fotografije gole djevojke. Svim uhićenima je određen istražni pritvor u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušani u tužiteljstvu.

Oštećenu djevojku je u četvrtak Centar za socijalni rad maknuo iz obitelji. "Ona je u policiji ispričala da su joj davali novac, a onda bi je seksualno iskoristili. Ja sam znala za to i strah me je bio samo da ne zatrudni. Mirjana bi prvo tražila novac od oca, a kad joj on ne bi dao, tražila bi od drugih koji su je tako iskorištavali. Nisam ja tu ništa mogla", kazala je njezina majka Vesna L.

Sklon alkoholu

Negira da je njezin suprug podvodio svoju kćerku prijateljima i tvrdi kako je djevojka sama pristajala na seks zbog novca. "Mi živimo od suprugove mirovine, koja mesečno iznosi 17.000 dinara, ostalih prihoda nemamo. Nismo korisnici Centra za socijalni rad, a ni zbog kćerke ništa ne dobijamo, iako je ona bolesna", dodaje.

Susjedi za Imru kažu kako je sklon alkoholu te ih ova vijest o tome što se događalo nimalo ne čudi. "Ona je često bila s ocem u društvu po parku i u društvu starijih osoba. Odavno se pretpostavljalo da se takvo što događa i da je on podvodi pa uzima novac kako bi imao za alkohol. Je li to istina, utvrdit će tužiteljstvo", kazao je jedan od susjeda.

Imru se tereti za kazneno djelo trgovine ljudima. Četvorica njegovih prijatelja optužena su za kazneno djelo bludne radnje nad nemoćnom osobom.

Osim u podrumu zgrade gdje žive, djevojku su seksualno iskorištavali i u jednom napuštenom skladištu. Prema izvoru iz policije, otac bi djevojku nudio prijateljima, naplatio seks s njom i dao joj pola novca.