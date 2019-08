Žena iz Velike Britanije koja je začeta silovanjem želi da se njezin DNK iskoristi kao dokaz u slučaju protiv njezina oca, ali policija je ne prepoznaje kao žrtvu.

Anonimna Britanka kaže da je njezinu majku silovao obiteljski prijatelj dok je još bila djevojčica od 13 godina. Nakon rođenja dala ju je na posvajanje, a silovanje nikad nije prijavila policiji. S druge strane, u dokumentima za posvajanje majka djevojčice na više je mjesta navela da je silovana. Silovao ju je čovjek kojem je čuvala dijete, prenosi Daily Mail.

S obzirom na to da nije sama prijavila silovanje, a zakon njezino dijete ne smatra žrtvom, muškarac nikad nije osumnjičen, iako su u spomenutoj dokumentaciji svi njegovi podaci.

"Ja sam hodajući dokaz da je on silovatelj djece, no nitko nije zainteresiran za to. Kako je to moguće? Želim da policija zahtijeva DNK test. Želim da se policija i socijalne službe ispričaju za propuste i nauče iz njih te da se promisli o definiciji žrtve", kaže žena koja se suočila s muškarcem kojeg sumnjiči, ali on joj nije potvrdio niti opovrgnuo zlostavljanje.

Policija kaže da joj ne mogu pomoći jer njezina biološka majka, žrtva silovanja, ne želi sudjelovati, a nju ne mogu pred zakonom preopoznati kao žrtvu.