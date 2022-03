Mladići iz grada Sumi ukrali su ruskoj vojsci oklopno vozilo za prijevoz vojnika i provozali se po poljima u okolici grada, navodi se uz snimku mladića u civilnoj odjeći koji se zabavljaju u kokpitu.

Iako autentičnost snimke nije potvrđena, na njoj se vidi nekolicina mladića u oklopnom vozilu za koje se može pretpostaviti da je ruski BTR-80/82A.

Na snimci se vidi da je vozilo naoružano. U kokpitu su mladići u civilnoj odjeći - trenirkama i tenisicama.

Young people in the #Sumy region have squeezed out a #Russian armored personnel carrier and are riding on it. pic.twitter.com/DL4XezF0YR