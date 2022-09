U subotu ujutro mladić je oteo mali avion te njime kruži iznad Walmarta i prijeti da će se u njega zabiti.

Američki mediji javljaju kako je u subotu ujutro 29-godišnji mladić oteo avion te njime kruži iznad Walmarta u gradu Tupelu i prijeti da će se zabiti u tu trgovinu.

BREAKING: Pilot threatening to crash plane into Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/znMlDj5M2N

Policija evakuira područje kako bi rastjerala ljude koliko god je to moguće, piše Fox29.

Prema lokalnim medijima radi se o avionu Beechcraft King Air 90 koji može primiti devet putnika. Pilot koji je oteo avion navodno je zaposlenik aerodroma u Tupelu.

"S obzirom na mobilnost tog tipa opasna zona je puno veća, čak i od Tupela", rekla je policija. Dodali su da je, osim Walmarta, evakuirana i benzinska postaja.

Guverner Mississippija Tate Reeves objavio je na Twitteru da policija i voditelji hitnih slučajeva "pomno prate ovu opasnu situaciju".

"Neka svi građani budu na oprezu. Pratite obavijesti policije", stoji u objavi.

State law enforcement and emergency managers are closely tracking this dangerous situation. All citizens should be on alert and aware of updates from the Tupelo Police Department. https://t.co/hQ8GxcR8s0