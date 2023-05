Mladić iz Bihaća na svojem je Instagram profilu najavio masakr u srednjoj školi u Bihaću.

Mladić A.Z iz Bihaća na svojem je Instagram profilu objavio da je inspiriran jučerašnjim masakrom iz Beograda te da će sličnu stvar i on sam ponoviti.

Objašnjeno zašto je dječak premješten u drugi razred: "Ovo je bio jedini motiv prelaska"

Za bliske prijatelje na Instagramu objavio je prijeteću poruku da će on i sam zapucati u svojoj srednjoj školi.

"Onaj dječak što je ubio osmero djece je za mene kraljina! Ovakvo nešto i ja spremam već duže vrijeme za ekonomsku školu u Bihaću. Bit će nezapamćen masakr u Bihaću to vam se kunem životom! Kad ste me znali svi osuđivati i izbjegavati zbog toga će da bude teror!", objavio je.

Nakon prijetnje mladića da će učiniti pokolj u Ekonomskoj školi u Bihaću, stigla je reakcija "JU Mješovite srednje škole Bihać" čiji je on bivši učenik. Iz škole poručuju da nema potrebe za panikom te da su službe obaviještene i da se reagiralo na vrijeme.

Priopćenje škole iz Bihaća (Foto: JU Mješovita srednja škola Bihać/Facebook)

Prema informacijama medija, policija je informirana o svemu i istražuje slučaj.

"Imamo informaciju. Obavještava se i tužiteljstvo. To je osoba koja je poznata nama u policiji. Ne znamo koje je godište. Ja mislim da je maloljetan. Ne znamo je li ga tko prijavio. Mi smo to vidjeli na društvenim mrežama i mi to po službenoj dužnosti provjeravamo“, rekao je glasnogovornik Bahrudin Dželalagić za Avaz.