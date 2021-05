Bjeloruske vlasti naredile su u nedjelju Ryanairovom zrakoplovu na letu iz Grčke u Latviju da prisilno sleti u glavni grad Minsk i potom uhitile jednog od glavnih oporbenih blogera i aktivista koji se u njemu nalazio, rekli su dužnosnici i aktivisti za ljudska prava.

Policija je privela Romana Protaševiča, čije je ime na popisu traženih osoba nakon masovnih prošlogodišnjih uličnih prosvjeda koji su izbili poslije Lukašenkove izborne pobjede.

Zrakoplov na liniji Atena-Vilnius bio je u bjeloruskom zračnom prostoru i gotovo je stigao do Litve kad je pilot bio prisiljen promijeniti smjer.

Prepraćen je do Minska uz objašnjenje da se u njemu nalazi eksploziv, stoji na stranici aplikacije za praćenje zrakoplova i državne novinske agencije BelTA-e. Eksploziv kasnije nije nađen.

Državna novinska agencija BeITA prenosi da je predsjednik Aleksander Lukašenko osobno naredio ratnom avionu da preprati Ryanairov Boeing. Ryanair zasad nema komentara.

Reagirajući na tu vijest, litavski predsjednik Gitanas Nauseda zatražio je od Bjelorusije da pusti Protaševiča. U predsjednikovu priopćenju upućenom e-mailom stoji da je komercijalni let Ryanaira "prizemljen silom".

"Pozivam saveznike iz NATO-a i EU-a da odmah reagiraju na prijetnju koju za međunarodne civilne letove predstavlja bjeloruski režim. Međunarodna zajednica mora odmah poduzeti korake da se takvo što ne ponovi", stoji u Nausedinu priopćenju.

Šefica Europske komisije, Ursula von der Leyen, rekla je da je bjeloruski čin krajnje neprihvatljiv. Naglasila je kako svi putnici moraju nastaviti let.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences.