Ministrica dala ostavku zbog - migrene: "Što je sumnjivo u tome da se deklarirate kao biseksualka i podnesete ostavku zbog zdravstvenog stanja?"

Dehenna Davison, ministrica stanovanja u Velikoj Britaniji, podnijela je ostavku zbog migrena.

"Kronične migrene učinile su da je obavljanje mog posla postalo nemoguće", napisala je u pismu premijeru. Navela je i kako ljudi zaslužuju ministra koji može dati sve od sebe, a da je funkcija ministrice bila velika privilegija.

Sada je rekla da će odstupiti s mjesta ministrice i iskoristiti svoje preostale godine u parlamentu kako bi se usredotočila na pomoć ljudima u svojoj izbornoj jedinici.

U pismu objavljenom na njezinim društvenim mrežama, Davison je rekla da su njezini zdravstveni problemi imali "veliki utjecaj" na njezinu sposobnost da obavlja svoju ulogu u vladi.

"Nekim danima sam dobro, ali nekima je teško, ako ne i nemoguće pratiti zahtjeve ministarskog života". Novi ministar za stanovanje postao je konzervativni zastupnik Jacob Young.

