S ministrom financija Zdravkom Marićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Kad možemo očekivati da ćete isplatiti liječnicima prekovremene sate?

Novi ministar je sazvao sastanak. To je proces koji je imao svoj sudski epilog. U svakom slučaju liječnici su uvijek izražavali stav da se riješi ta problematika. Svjesni smo da je potrebno riješiti taj problem. Cijelo vrijeme govorimo da trebamo argumentirano pristupiti i reviziji kolektivnog ugovora. U samom proračunu države, ta sredstva će se morati osigurati. Ne možemo predvidjeti sudske sporove. Vjerujem da će kolega Beroš imati konstruktivan razgovor.

Po kojem modelu?

To ćemo vidjeti.

Dopunjavate li vi redovito svoju imovinsku karticu?

U obvezi smo svaki puta kada se imenujemo, kada nam prestaje mandata revidirati karticu. Imao sam u svojem mandatu i unaprijeđenje. Ja sve što imam, unešeni su podaci koji su valjani. Tržišnu vrijednost utvrđivati, u periodici, nije uvijek jednostavno, ali imam kupoprodajni ugovor koji se može vidjeti.

Non stop se pojavljuju novi problemi s imovinskim karticama. Možemo li očekivati da će uskoro uskrsnuti neki novi problem, poput primjerice vašeg sata?

Mislim da neće, ali što se tiče nekretnina, sve sam naveo, kredit jedan kredit drugi, parkirno mjesto kupljeno iz vlastitih sredstava.

Radi li porezna uprava svoj posao kako treba?

Da, radi. Moje je da sve omogućim da radi sukladno zakonu. Zakon o Poreznoj upravi definira kako se utvrđuje nesrazmjer između imovine i dohotka. To je vrlo jednostavno. Primjerice kada se kupuje stan, više ga ja ne prijavljujem već javni bilježenik, koji šalje podatke. Podatke dobiva Porezna uprava koje uparuje to s dohotkom. Od 2010. godine je 1600 slučajeva gdje je porezna uprava reagirala, odnosno aktivirala taj proces i kod 1000 je utvrđen nesrazmjer imovine i dohotka. Govorimo o 320 milijuna kuna nesrazmjera od 2010. godine do sada.

Kako se onda može dogoditi takav nesrazmjer imovine i primanja kod nekih dužnosnika?

U zakonu piše da kada stječete nekretninu onda se aktivira taj proces. Ključni element je stjecanje neke nove imovine. Ja ne mogu govoriti o pojedinim slučajevima. Siguran sam da se češljaju i ministri.

Koliko će točno poskupjeti cigarete, a koliko slatka i alkoholna pića?

Cigarete ne bi trebale ići više od dvije kune, a slatka pića 40 lipa plus PDV u cijeni litre jednog bezalkoholnog pića. Neće biti nekog velikog udara na potrošače.

