U ponedjeljak u Bregani održan je sastanak ministara unutarnjih poslova Hrvatske i Slovenije, Davora Božinovića i Tatjane Bobnar.

Nakon bilateralnog sastanka Davor Božinović i Tatjana Bonar obišli su granični prijelaz Obrežje i i razgledali područje na kojem je već uklonjena žičana ograda s granice.

Bio je to prvi službeni susret s nekim od ministara unutarnjih poslova susjednih zemalja otkako je Bobnar u lipnju postala ministrica unutarnjih poslova. Bobnar i Božinović razgovarali su i o budućnosti schengenskog prostora te suradnji hrvatskih i slovenskih policajaca.

"Imali smo vrlo konstruktivan razgovor. Napravili smo važan korak naprijed u pripremi sporazuma o policijskoj suradnji, bavili smo se migracijama i budućnošću schengenskog prostora. Napravili smo iskorak u sporazumu o policijskoj suradnji, što će biti vrlo važno za razdoblje dok Hrvatska bude u schengenskom prostoru. Slovenija apsolutno podržava što brži ulazak Hrvatske u schengenski prostor. Očekujemo od hrvatskih kolega da kontroliraju južnu granicu koristeći sve moguće alate, poput Frontexa", rekla je Bobnar.

Božinović je naglasio da je sretan što se sastaju na ovom simboličnom mjestu, na kojem je žica već pala, jer je to vrlo važno za ljude u pograničnom području.

"Potrebno je da vlade obiju država vode računa o kvalitetnom rješavanju svih problema naših građana. To znači što manje administrativnih procedura, naši građani žele da živimo sa što manje administracije, kao što su živjeli prije korone i prije migracijske krize. Mi smo odgovorni za to. Drago mi je da je ove godine u Hrvatskoj ljetovalo 1.700.000 slovenskih državljana, odnosno 30 posto više nego lani, a to je znak da se vraćamo normalnom životu. Uvijek smo govorili da ulazak Hrvatske u Schengen nije samo u našem, nego i u interesu Slovenije. Zahvalni smo im na podršci", rekao je Božinović.

Rekao je kako suradnja hrvatske i slovenske policije nema granica, a većina sigurnosnih izazova danas je prekogranične prirode, istaknuo je.

Na novinarski upit je li mu neugodno što se ovo događa vezano uz Inu rekao je da sigurno da je građanima to neugodno gledati, ali njemu kao ministru to je satisfakcija, da su policijski službenici sa službenicima Porezne uprave i i Ministarstvom financija i USKOK-om u jednom dugotrajnom istraživanju prikupili dovoljno dokaza da bi se detektirali počinitelji i bili uhićeni.

"To je ono što radi policija", poručio je Božinović, dodavši da ono što sada treba jest postaviti pitanje koje je danas artikulirao ministar Filipović, a to je da vidimo koje su to poslovne procedure da je ovakvo nešto moguće", rekao je ministar.

"Očekujemo odgovor kako je bilo moguće da nitko ne primijeti u kompaniji da su se dogodile ovakve transakcije koje su svakome sumnjive", jasno je poručio ministar.