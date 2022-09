Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik dao je opširni intervju srpskoj TV Happy te se osvrnuo na niz tema.

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, rekao je u intervjuu za TV Happy da ga "boli kada ga netko nazove Bosancem".

"Ja nikada nisam ni bio Bosanac, kada mi netko kaže 'Đe si, Bosanac', meni dođe da se potučem. Uvijek sam bio krajiški Srbin, nikad od toga nisam odustao, jedino što nikad nisam bio bosanski Srbin. Ja sam Srbin i to je podvala još od onog Kalaja, u kojoj su pokušali razbiti taj srpski identitet, pa su govorili hrvatski.

Srbi, bosanski Srbi, crnogorski Srbi, pa kosovski Srbi, pa će ispasti i beogradski Srbi na kraju, da nisu ostali Srbi. To je njihov koncept koji ide. Ako se mi tome ne odupremo, onda, naravno, počnu i neki naši ljudi tako govoriti. Prepoznao sam tu opasnost i nikada nisam pristao biti identificiran na taj način. Ta identifikacija pripadnosti narodu kod nas je izrazita, ona je daleko izraženija nego ovdje, možda, u Srbiji, ali to je naprosto zbog uvjeta u kojima mi živimo", rekao je Dodik za TV Happy, a prenosi N1 Srbija.

Opet o genocidu u Srebrenici

Ponovno je negirao genocid u Srebrenici, Bošnjake je nazvao muslimanima i rekao da je posljednji popis stanovništva utvrdio da tijekom agresije na BiH "nije stradalo toliko Bošnjaka koliko stoji u službenim dokumentima".

Dodik se hvali podrškom: "Kada ste čuli da je Hrvatska politički napala RS. Je li to slučajno?"

"Onda dođe taj popis i oni kažu 'evo, nas ima više'. Kako smo vas onda pobili? Gdje ste, odakle ste došli? Kako je moguće da vas ima više ako je točno to sve što ste rekli? Kako sada vas odjednom ima više, a Srba ima manje i Hrvata ima manje? Kako sad to? Kakvi su to apsurdi? Po onoj Andrićevoj: 'Kad uđete u Bosnu, tu prestaje logika'", rekao je Dodik.

"Milanović iznosi stavove s kojima se čovjek teško može složiti"

Kazao je i da hrvatski predsjednik Zoran Milanović "iznosi stavove s kojima se čovjek može teško složiti", ali da nije njegov zadatak kao lidera da stalno traži razlike. Dodik kaže da je njegov zadatak da pokuša napraviti nešto korisno za zajednicu.

Nepobitna je činjenica, istaknuo je, da Srbi imaju dvije države - Republiku Srpsku i Srbiju, dok su Hrvati u jednoj državi. "To je nešto što ne možete osporiti, to je činjenica… Moje, kao vođe, lidera, nije da stalno tražim razlike, nego da pokušam napraviti nešto korisno za našu zajednicu."

Dodao je da je vrlo neugodno na granici imati zemlju koja je u EU-u i NATO-u, dok Republika Srpska nije međunarodno priznata. "Tako da nas je odnos koji je prirodna obrana prava za identitet u BiH doveo do toga da smo mi amortizirali pritiske Hrvatske na Republiku Srpsku u EU i NATO integracijama", kazao je Dodik.

Ponovio je svoj stav da Hrvati trebaju imati treći entitet i da se trebaju boriti za svoj status. "Majorizacija koju Bošnjaci žele u BiH u političkom smislu ide za tim da eliminira identitet, da nestanu Hrvati, a idući su Srbi", rekao je Dodik i ocijenio da je to "stara ideja Alije Izetbegovića u Islamskoj deklaraciji, da Bošnjaci ovladaju BiH".