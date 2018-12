Ovoga Božića mnogi Amerikanci otkrit će da će ih dar pod božićnim drvom odvesti do davno izgubljenog rođaka ili podataka o migracijama predaka. No neki će otkriti da njihov otac zapravo to biološki - nije.

Prodaja paketa za DNK testiranje raste u SAD-u dok stanovnici zemlje koju su izgradili useljenici istražuju svoje korijene u rekordnim brojevima.

"Definitivno je bilo iznenađenja", kaže Flora Bertrand (40) koja je darovala suprugu jedan od takvih paketa koji se mogu naručiti preko interneta za manje od sto dolara.

Paket sadrži plastičnu epruvetu za pljuvačku koja se vrati poštom laboratoriju. Oko mjesec kasnije rezultati su na raspolaganju na internetu.

Oni obične sadrže kartu svijeta koja pokazuje dijelove iz kojih su preci ispitanika stigli u SAD i koji postotak DNK dolazi iz kojeg dijela svijeta.

Florin suprug koji živi u njujorškoj četvrti Brooklyn a potječe iz Trinidada i Tobaga nije mogao ući u trag precima više od nekoliko generacija jer su bili žrtve transatlantske trgovine robljem.

"Najveće iznenađenje bilo je koliko je europske DNK imao", kaže ona. "18 posto britanske i jedan posto irske".

Milijuni Amerikanaca uključili su se u potragu za precima. "Tržište DNK testiranja raste eksponencijalno od 2017. i ne bih bila iznenađena ako se tržište u godinu dana udvostručilo", kaže Heather Zierhut, profesorica genetike na sveučilištu Minnesota.



Ovoga Božića brojne tvrtke koje nude testove udvostručile su reklame koje uključuju tople ljudske priče o ponovnom povezivanju izgubljenih članova obitelji ili neočekivanim korijenima, pa je tako jedna 69-godišnja žena pronašla svoju 88-godišnju biološku majku koja je uvijek vjerovala da joj je kći preminula ubrzo nakon poroda.



"U okviru genetskog testiranja pregledavaju se stotine tisuća od naše tri milijarde DNK 'slova' i uspoređuju genetski materijali pojedinca s bazama podataka iz raznih dijelova svijeta", kaže Zierhut.

"Tvrtke uspoređuju i vaš DNK s onim drugih ljudi koji su se testirali".

Dvije vodeće tvrtke AncestryDNA i 23andMe provele su testove na ukupno 15 milijuna ljudi.

"Tijekom božićnih blagdana u 2017. prodali smo 400.000 DNK testova", kaže Rafi Mendelsohn, glasnogovorni tvrtke MyHeritage čija se prodaja u samo godinu dana udvostručila.

Unatoč tomu "DNK test nije uvijek najbolji božićni poklon", upozorava Maarten Larmuseau, znanstvenik genetske genealogije sa sveučilišta Leuven u Belgiji.

Prije svega rezultati mogu biti razočaravajući i razlikuju se od jednog testa do drugog zbog toga što ovise o bazama podataka koje su korištene za usporedbu.

Drugo, ljudi "često nisu svjesni da su mogući neočekivani i osjetljivi rezultati i da mogu biti pred vama samo jednim klikom".

"Često primam pisma ili telefonske pozive ljudi koji su otkrili da njihov otac ili djed nije i njihov biološki predak ili da neočekivano imaju polubrata ili polusestru", kaže on.

"Ti ljudi primaju te često traumatične informacije bez ikakve psihološke potpore", kaže Larmuseau koji se ne slaže s mogućnošću da se takva testiranja mogu provoditi na djeci i bebama.

On upozorava da je DNK potraga za precima postala "prikriveni test očinstva".

Stručnjaci upozoravaju i na nedovoljnu reguliranost zaštite tih podataka. (Hina)