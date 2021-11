Savjetnik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića za vanjsku politiku Neven Pelicarić razgovarao je u ponedjeljak s austrijskim veleposlanikom Josefom Markusom Wuketichem, doznaje Dnevnik Nove TV.

Detalji razgovora službeno nisu obznanjeni, no najavio ga je ranije danas predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović zbog čijih je izjava na razgovoru u austrijskom ministarstvu završio hrvatski veleposlanik prije nekoliko dana.

Hrvatski veleposlanik u Austriji Danijel Glunčić prošle srijede je bio pozvan u austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova kako bi mu se prenijelo nezadovoljstvo tamošnjih vlasti "izuzetno neobičnim izjavama hrvatskog predsjednika" koji je rekao da ga tadašnji austrijski lockdown za necijepljene podsjeća na fašističke metode.



Da će netko od njegovih savjetnika pozvati na razgovor austrijskog veleposlanika, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović najavio je danas tijekom izjave za medije u Našicama u kojoj se, između ostalog, i ispričao zbog ranije izrečenog u vezi činjenice da Austrija od danas primjenjuje potpuni lockdown.



"Ja sam rekao da me ono što se događa u Austriji podsjeća na fašizam, ispričavam se. Austrijski predsjednik je moj prijatelj, sjajan čovjek, i zemlja koja ga je izabrala takvog liberalnog i zelenog ne može biti (fašistička)..", rekao je Milanović. No, opetovao je da austrijske mjere u borbi s koronavirusom smatra katastrofom: "I danas će austrijski ambasador biti pozvan kad već oni pozivaju naše, da mu izrazimo našu duboku zabrinutost za temeljne ljudske slobode u Austriji. To se radi, naše ambasadore stalno pozivaju radi neke gluposti, pa ćemo i mi njihove".

Milanović novinare ostavio pred vojarnom pa izašao pred mikrofone: "Banožić najavi hitan let pa juri da mu se ne ohladi janjetina u vikendici"

Plenković: ''Svi ti junaci se boje male bijele vatice. Vlada nema luksuz da bude profiter na tuđoj smrti''

Podsjetio je i da vlade nekih zapadnoeuropskih država "ribaju pod (mađarskim premijerom Viktorom) Orbanom i Poljacima što god da pričaju, a neki su svete krave koje sve što naprave je savršeno": "Ne, glupo je. Nije znanstveno i terorizirate ljude. S obzirom na to da je ovo Europska unija, da sam ja europski državnik, mene to svrbi".