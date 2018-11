Bijela kuća odgovorila je dopisom na CNN-ovu tužbu protiv Trumpove administracije kazavši da novinar nema ustavno pravo pristupa uredu američkog predsjednika, objavio je u srijedu BBC.

U dopisu stoji da predsjednik i njegovo osoblje imaju "apsolutno diskrecijsko pravo" u pogledu pristupa novinara i intervjua.

Njihov je dopis poslan isti dan kad su mnogobrojne druge medijske organizacije, uključujući Fox News, objavile svoju potporu CNN-u.

Izvjestitelju CNN-a Jimu Acosti oduzeta je akreditacija nakon burne verbalne razmjene s predsjednikom Donaldom Trumpom.

Svijet je obišla snimka na kojoj Trump govori Acosti "neodgojeni ste i grozna ste osoba" jer je ovaj nastavio postavljati pitanja i nije vraćao mikrofon mladoj pripravnici Bijele kuće.

Nakon toga je Bijela kuća oduzela novinaru akreditaciju što će ostati "na snazi do daljnjeg", no obrazložila je da tom mjerom Acosta nije kažnjen zbog upornih pitanja već zbog neprimjerena ponašanja prema pripravnici.

CNN je podignuo tužbu protiv predsjednika i nekoliko njegovih pomoćnika. Ročište je bilo u Washingtonu u srijedu poslijepodne po američkom vremenu.

Suprotno od tužbe CNN-a, u dopisu se tvrdi da "ni jedan novinar nema pravo po Prvom amandmanu ući u Bijelu kuću".

Medijske organizacije podržale CNN

Također se navodi da je Acosta isti dan i poslije dobio obavijest o razlogu zabrane i ističe da mu je pristup do daljnjeg uskraćen jer je "prekršio novinarska pravila".

U danu kad je Bijela kuća poslala dopis, mnogobrojne medijske organizacije, uključujući i Trumpov omiljeni Fox News, podržali su CNN-ovu tužbu.

Odvjetnička tvrtka Ballard Spahr objavila je izjavu u ime desetak organizacija, uključujući Associated Press, Bloomberg, Fox, NBC, The New York Times i Politico.

"Naše novinarske organizacije podržavaju temeljno ustavno pravo da postavljaju pitanja ovome ili bilo kojem drugom predsjedniku", ističu u izjavi te dodaju kako je "imperativ" da novinari imaju pristup predsjedniku i da ih se ne isključuje iz "arbitrarnih razloga".

Odvjetnik CNN-a Ted Boutrous izjavio je da je "sasvim jasno da je odluka (o povlačenju akreditacije) donesena zbog sadržaja priloga koje je radio Jim Acosta".

Donald Trump "je više puta napao i izrazio nepovjerenje CNN-u i Acosti. Ne možemo prihvatiti da Bijela kuća izbacuje ljude samo zato što joj se ne sviđa sadržaj njihov izvještavanja", kazao je odvjetnik.

Republikanac Trump redovito je kritizirao medije pri čemu je CNN bio glavna meta njegovih kritika. Novinarsku akreditaciju Bijela kuća je suspendirala u četvrtak nakon konferencije za medije koju je predsjednik Trump održao nakon izbora na polovini svog mandata i nije bio zadovoljan pitanjima koje je Acosta nizao, od migrantske karavane koja napreduje prema Sjedinjenim Državama do ruskog upletanja u američke predsjedničke izbore 2016. godine. (Hina)