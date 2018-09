Najmanje troje ljudi smatra se nestalima u snažnoj oluji u Grčkoj koja je izazvala poplave u više dijelova zemlje, objavile su u nedjelju grčke vlasti.

Mediteranski uragan-Medicane, koji je u posljednja dva dana zahvatio dijelove Mediterana uzrokovao je probleme u dijelovima Italije, Grčke, a sada se približava Turskoj.

Rijetka tropska oluja zvana Medicane, počela je u subotu i do sada je uglavnom najviše pogodila dijelove otoka Eubeje, istočno od kopnene Grčke, i južni poluotok Peloponez.

Državna televizija izvijestila je da je na Eubeji prijavljen nestanak jednog mladića i jednog sredovječnog para. Potraga za njima je u tijeku kod grada Mantoudija.

Brodovi su zadržani u najvećim lukama u zemlji, a promet u mnogim drugim područjima širom zemlje je poremećen jer su ceste poplavljene.

Olujni naleti vjetra izazvali su nestanak struje i rušili stabla širom zemlje.

Ulice se pretvorile u rijeke

Vatrogasci su do sada zaprimili više od 1300 poziva u pomoć kako bi evakuirali ljude zarobljene u automobilima i poplavljenim kućama ili uklonili srušena stabla i drugi otpad.

Ulice na širem područja Korinta na Peloponezu pretvorile su se u rijeke, prenijela je televizija, dok su priobalni gradovi izloženi udarima golemih valova.

Guverner Peloponeza Petros Tatoulis rekao je da je oluja nanijela štetu kućama, poljima i državnoj infrastrukturi.

Strah od odrona tla i poplava

Temperature su ovaj tjedan neočekivano pale do 10 stupnjeva Celzijevih. Vjetar je u nekim područjima dosegnuo brzinu do 100 kilometara na sat i očekuje se da će još jačati.

Civilna zaštita upozorila je da bi u nedjelju mogli biti pogođeni sjeverni i središnji dijelovi zemlje i savjetovala građanima da se pripreme.

Vlasti strahuju i od odrona tla i poplava na širem području Atene koje je nedavno bilo pogođeno velikim požarima i bujicama.

Na meti Zorbe je i obala Turske, gdje također puše jak vjetar i pada kiša, a otkazano je nekoliko nogometnih utakmica, piše Independent.

Turske vlasti alarmirale su stanovnike Kuşadasıja i İzmira, te izdale zabranu brodovima da napuštaju luke.

Upozorenja su izdana za Izmir, Aydin i Muğli, te za sjeverozapadne pokrajine Balıkesir, Çanakkale i Edirne.

Očekuju se vjetrovi i do 100 km / h, piše www.hurriyetdailynews.com.

Medicane su relativno rijetke meteorološke pojave koje nastaju u Sredozemnom moru. Prosječno se pojavljuju 3 puta u 2 godine. Većina nastalih sustava pritom ostaje pri ili ispod jačine tropske oluje, no ponekad se može dogoditi da neke oluje dostignu i kategoriju 1 na ljestvici jačine uragana.

Za nastanak Medicanea potrebna je topla morska površina, od 15 do 26 °C, zbog čega je idealno vrijeme za njihov nastanak kraj ljeta i početak jeseni, visoka temperatura zraka te iznenadni prodor hladnijeg zraka da bi se razvila nestabilnost iz koje bi se dalje razvio sustav oluja pa naposljetku i Medicane.

Prosječne veličine takvih sustava kreću se od 70 km do 300 km, njihov životni vijek je od 6 sati do otprilike 5 dana, a brzina vjetra u medicaneu može doseći i 140 km/h. Na satelitskim snimkama mogu se prepoznati kao oblačni sustavi s 'okom', slično kao i kod uragana, no sustavi su bitno drugačiji po svom nastanku, navodi se u priopćenju DHMZ-a.