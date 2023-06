VIDEO Užas u Americi: Zapucao na više od 200 ljudi okupljenih ispred šoping-centra, brojni ranjeni

U blizini Willowbrooka u Illinoisu došlo je do pucnjave u subotu navečer.

Pucano je na gomilu od oko 200 do 300 ljudi, prema lokalnim izvješćima. Fox3 piše da je ranjeno 29 ljudi, no točan broj se još utvrđuje.

Pročitajte i ovo uhićen nakon pucnjave Traži se pritvor za oca dječaka koji je upucao nastavnika, osumnjičen za dva kaznena djela

At least 29 people shot after gunfire erupted at an illegal street takeover in Willowbrook near Chicago, Illinois. Gunshots were discharged near the intersection of Honeysuckle Rose Lane and Route 83 (Kingery Highway).https://t.co/fGRz4VuCac pic.twitter.com/0YIoOIbcNR