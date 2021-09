Dužnosnica Europske komisije pratila je u srijedu u Europskom parlamentu godišnje izvješće svoje šefice - pletući.

Margrethe Vestager, koja je zadužena za pošteno tržišno nadmetanje u Europskoj uniji, mirno je sjedila pletući u Europskom parlamentu u Strasbourgu dok je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sat vremena obrazlagala svoju politiku.

Kamere su zabilježile njezin ručni rad, no nije se jasno vidjelo što točno plete.

U prošlosti je na internet stavljala fotografije zelenih i žutih slonova.

Knitting keeps you focused. Here a friendly elephant is coming along :) pic.twitter.com/rIW4Kp4Aww