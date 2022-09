Dva zrakoplova su se sudarila u srijedu navečer u londonskoj zračnoj luci Heathrowu, što je ocijenjeno manjim incidentom u kojemu nitko nije ozlijeđen, pišu britanska glasila i zračna luka.

Britanski mediji pišu o "manjem sudaru" dviju letjelica kompanija Icelandair i Koreanair.

Glasnogovornica zračne luke je rekla da su "hitne službe mobilizirane zbog incidenta u kojemu su sudjelovala dva zrakoplova".

Korean Air 777 collides with a Icelandair 757 while taxiing to takeoff at London's Heathrow Airport. No injuries reported. https://t.co/MWHr0CMZfe



📷 Aviation_jamie/ashley50439353 pic.twitter.com/Yf8RdEbjz3