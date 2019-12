Policija je uhvatila napadača koji je izbo više ljudi u trgovačkom centru u Oregonu.

Više je osoba ozlijeđeno u napadu nožem u trgovačkom centru u mjestu Beaverton u saveznoj državi Oregon.

Policija je uhvatila napadača, a trenutno nema informacija o težini ozljeda.

Multiple stabbing victims at the Murray Hill shopping center at SW Murray Blvd / SW Teal Ave. Washington County Major Crimes team responding.