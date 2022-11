Mali zrakoplov pao je na dalekovode 50 kilometara od Washingtona u nedjelju te prouzročio velike prekide struje. Spasilačke službe tijekom noći su spašavale dvije osobe u zrakoplovu koji je ostao zapetljan u kablove.

Mali zrakoplov srušio se u maglovitim i vlažnim uvjetima u mjestu Montgomery Village u Marylandu, prema područnoj vatrogasnoj i spasilačkoj službi. Zahvatio je dalekovod pod visokim naponom na visini od 10 metara iznad tla.

Udar je izazvao nestanak struje za više od 120.000 potrošača, priopćila je komunalna tvrtka s područja Washingtona. Ceste su također bile zatvorene, a mnogi semafori u tom području nisu radili.

Vatrogasci su odmah stigli na mjesto nesreće te su javljali o dvije žive osobe koje su ostale zarobljene u zrakoplovu. Vatrogasni zapovjednik okruga Montgomery Scott Goldstein rekao je kako je spasilačka služba s njima bila u kontaktu te ih zvala na mobitele u redovitim intervalima.

Prema FAA-i, zrakoplov Mooney M20J letio je iz Westchestera u New Yorku i trebao je sletjeti u Montgomery Airpark, blizu mjesta nesreće.

ICYMI @MontgomeryCoMD Rescue operations @mcfrs @dcfireems Technical Rescue Team(s) rescue/removed 2 adult occupants trapped on plane that crashed into power lines in Gaithersburg, MD area. Tower & Crane company (contractors) working w/ PEPCO & @mcfrs to get plane down. https://t.co/bgesIAf7uQ pic.twitter.com/sY3O0Eq2tG