Majka petero djece koju je ubio njihov vlastiti otac pojavila se u utorak na sudu u Južnoj Karolini i iznenadila sve nakon što je od porote zatražila da poštede život njezina bivšeg muža.

''Nije pokazao nikakvu milost prema mojoj djeci, ali ona su ga voljela i ako ja sad govorim u njihovo ime, a ne svoje, to je ono što želim reći'', rekla je Amber Kyzer pred sucem i porotom.

Kyzer je dodala da će poštovati odluku porote i suda, kakva god ona bila, piše AP.

Ubojica Timothy Jones Jr. prošlog je tjedna osuđen za pet ubojstava u njegovu domu u Lexingtonu u kolovozu 2014. Isti porotnici sada odlučuju hoće li Jones dobiti smrtnu kaznu ili kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja ili uvjetnog otpusta.

Napisala pismo svojoj djeci

Kyzer je rekla da se molila za Jonesa i da, iako se osobno protivi smrtnoj kazni, bilo je mnogo trenutaka za vrijeme suđenja kada ga je najradije htjela "ispeći".

"Kad čujem što su moja djeca prošla i što su pretrpjela, kad bih mu osobno mogla otkinuti lice, učinila bih to. To je mama u meni. To je mama medvjedica u meni'', rekla je Kyzer.

Majka ubijene dječice prvi je put svjedočila prošlog mjeseca kada je ispričala sudu o kratkom telefonskom pozivu neposredno prije nego što su njezina djeca ubijena. Jecala je dok je čitala pismo koje je napisala svojoj djeci ispričavajući im se što nije bila tu za njih nakon što se razvela od njihova oca.

U utorak je ponovno zaplakala kad se prisjetila svoje djece, ali je zvučala nepopustljivo i ogorčeno dok je ponovno opisivala kako ju je Jones udario i pljunuo joj u lice pred njihovom kćeri te zaprijetio da će je isjeći i nahraniti svinje njezinim lešom.

Kyzer je ovog puta ponovila da je rijetko posvjećivala svoju djecu i da ih nije trebala pustiti da žive s ocem.

Sudu je rekla da je Jones bio dobar otac njihovoj djeci te da ne želi da njegova obitelj proživljava bol smrti svog sina, kao što je ona morala nakon što je izgubila svoju djecu.

''Ubilo bi me kad bi saznala da su moja djeca umrla misleći da ih ne želim ili ne volim'', rekla je Kyzer.

Kyzer je pozvana kao svjedok nakon što je obrana otkrila uznemirujuće detalje iz ubojičina djetinjstva. Naime, socijalna radnica Deborah Grey ispričala je da je Jonesova baka njegova oca rodila kada je imala samo 12 godina, nakon što ju je silovao njezin očuh.

Jezivi detalji iz djetinjstva

Jonesova je majka bolovala od shizofrenije, a najveći dio Jonesova djetinjstva provela je u instituciji za mentalno bolesne. U njezinu je liječničkom kartonu navedeno da ju je vlastiti otac seksualno zlostavljao i zaključavao u ormar s mrtvom kokoši kao dio vudu-rituala.

Socijalna radnica utvrdila je tri generacije silovanja i zlostavljanja unutar obitelji Jones, kao i vudu-rituale, prostitucije, teške svađe, sukobljavanje oružjem. Jonesa je njegova majka, piše AP, kupala u ledenoj vodi i davala mu laksative kao ''odgojnu mjeru''.

Jonesovi odvjetnici žele dokazati da on pati mentalne bolesti, koja još nije dijagnosticirana, kao i da je pod pritiskom razvoda ''puknuo''. On je priznao da je svoga šestogodišnjeg sina ubio jer je bio uvjeren da se on udružio protiv njega sa svojom majkom. Nekoliko sati kasnije odlučio je rukama zadaviti osmogodišnjeg sina i sedmogodišnju kćer, a dvogodišnjeg sina i jednogodišnju kćerkicu zadavio je remenom jer su njegove ruke bile prevelike za njihove malene vratove.

Tužitelji i obrana složni su oko jedne činjenice, a to je da su na stravična ubojstva djece utjecali alkohol i droga. Obrana tvrdi da je Jones drogu koristio kao pokušaj da smanji simptome shizofrenije, koja mu i dalje nije dijagnosticirana, ali droga je pogoršala njegovo mentalno stanje.