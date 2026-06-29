Majka i 18 dana stara beba danima bile pod ruševinama: Jedan trenutak dao joj je snagu da preživi

Dayana Patino, koja je zajedno sa svojom 18 dana starom bebom spašena nakon 32 sata iz ruševina nakon razornog potresa u Venezueli, prvi je put progovorila o satima koje je provela zarobljena ispod urušene zgrade.

U razgovoru za BBC ispričala je da joj je upravo njezin sin Juan David dao snagu da se bori za život.

"Dok god je on bio živ, i ja ću biti živa. S vremena na vrijeme dodirivala sam mu nos kako bih provjerila diše li još", rekla je.

Snimka njihova spašavanja obišla je svijet, a maleni Juan David postao je simbol nade nakon katastrofalnih potresa koji su prošle srijede pogodili Venezuelu. U katastrofi je poginulo najmanje 1450 ljudi, dok se deseci tisuća i dalje vode kao nestali.

Privremeni predsjednik Venezuele potrese je opisao kao najbrutalniju prirodnu katastrofu u povijesti zemlje, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu iako su izgledi za pronalazak novih preživjelih sve manji.

"Osjećala sam se kao da letim"

Dayana je u trenutku potresa prala suđe u stanu na osmom katu u obalnoj regiji La Guaira. Kada je osjetila podrhtavanje, odmah je potrčala prema svom sinu, uvjerena da se radi o manjem potresu.

"Osjećala sam se kao da letim. Nakon toga imala sam osjećaj da tonem u vodi i prljavštini, a onda sam pala u jamu u kojoj sam ostala. Ne znam kako nisam ispustila bebu dok sam letjela. Udarila sam o namještaj", prisjetila se.

Isprva je dozivala pomoć, no ubrzo je shvatila da je nitko ne može čuti.

"Rekla sam sebi da neću trošiti energiju. Vikat ću tek kada čujem glasove ili korake u blizini", opisala je.

Njezina lijeva noga bila je zarobljena pod betonskom pločom, nije se mogla pomaknuti, a glava joj je bila pritisnuta uz stijenu.

Kaže da joj je vjeru u preživljavanje vratila Biblija koju je napipala ispod sebe, piše BBC.

"Ondje je počelo moje putovanje preživljavanja", rekla je.

U potpunom mraku jedino je vidjela malu točku svjetlosti koja je izgledala poput mjeseca. Spasenje je stiglo tek kada je čula glas svoga brata.

"Rekla sam sebi da mi je to jedina prilika. Iz sveg glasa sam povikala: 'Evo me!' On mi je odgovorio: 'Našao sam te i obećavam da neću otići dok te ne izvučem'", opisuje.

Brat je održao obećanje, a u četvrtak navečer uslijedila je višesatna i iznimno zahtjevna akcija spašavanja tijekom koje su iz ruševina izvučeni i Dayana i njezin sin.

Majka je zadobila ozljede obiju nogu, dok je 18-dnevni Juan David prošao tek s lakšim ozljedama.

"Mislio sam da su mrtvi"

Dayanin suprug Gerson u trenutku potresa upravo se vraćao kući i parkirao automobil. Uspio je preskočiti ogradu i pobjeći na sigurno, no kada je ugledao potpuno urušenu zgradu, bio je uvjeren da su mu supruga i sin poginuli.

Trenutak njihova spašavanja opisao je kao pravo čudo.

"Bilo je neopisivo. Mislio sam da su mrtvi. A kada sam ugledao svog sina, imao sam osjećaj kao da sam se ponovno rodio. Nisam mogao vjerovati. Osjetio sam kako mi se život vraća", rekao je za BBC.

Na snimci spašavanja, koja je obišla svijet, vidi se kako Gerson grli sina, zatvara oči i podiže pogled prema nebu, potpuno svladan emocijama. Obitelj je u potresu izgubila dom i gotovo svu imovinu, a njihov pas i dalje se vodi kao nestao.

"Izgubili smo gotovo sve, ali evo nas. Počet ćemo ispočetka i ponovno izgraditi sve što smo izgubili", poručio je Gerson.