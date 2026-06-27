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Više od 1400 mrtvih u stravičnim potresima, očajni ljudi rukama kopaju ruševine u potrazi za obiteljima

Piše Hina, 27. lipnja 2026. @ 22:23 komentari
Posljedice potresa u Venezueli
Posljedice potresa u Venezueli Foto: AP Photo/Matias Delacroix
Američki geološki institut procjenjuje da bi ukupan broj žrtava mogao premašiti 10.000, što ove potrese svrstava među najrazornije u Latinskoj Americi u posljednjih sto godina.
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