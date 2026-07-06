Majka došla u policiju, a prizor u njezinoj kući šokirao je i iskusne istražitelje

Australsku javnost potresao je stravičan slučaj iz mjesta Wyong u saveznoj državi Novi Južni Wales, gdje je u obiteljskoj kući pronađeno tijelo četverogodišnjeg dječaka s teškim ozljedama. Policija istražuje sve okolnosti smrti, uključujući i šokantne sumnje koje su se pojavile nakon očevida.

Sve je počelo kada je 32-godišnja majka sama došla u policijsku postaju i dala uznemirujuće izjave. Ono što je ispričala odmah je pokrenulo hitnu intervenciju, no policajci nisu mogli ni slutiti kakav će ih prizor dočekati u njezinu domu.

U kući su pronašli tijelo četverogodišnjeg dječaka, a vjeruje se da je dijete umrlo nekoliko dana prije pronalaska.

Policija nije željela iznositi detalje o ozljedama, no potvrdila je da je prizor bio toliko potresan da je dijelu hitnih službi nakon intervencije bila potrebna psihološka pomoć.

"Bilo je iznimno uznemirujuće", rekao je na konferenciji za medije nadzornik Chad Gillies iz policijske uprave Tuggerah Lakes.

Australski mediji navode da su ozljede na dječakovim rukama bile toliko teške da istražitelji razmatraju i mogućnost kanibalizma. Policija zasad nije potvrdila te navode i ističe da će to biti predmet daljnje forenzičke istrage.

Majka, čiji identitet nije objavljen, uhićena je u policijskoj postaji, a u nedjelju je službeno optužena za ubojstvo i kazneno djelo povezano s obiteljskim nasiljem, priopćile su vlasti Novog Južnog Walesa. Policija je zaplijenila njezin automobil i druge predmete koji bi mogli biti važni za istragu, piše Bild.

Slučaj je šokirao stanovnike mirnog obalnog mjesta Wyong, udaljenog oko sat i pol vožnje sjeverno od Sydneyja.

Susjedi tvrde da ništa nije upućivalo na tragediju. Jedan muškarac, koji je povremeno popravljao automobil optužene, rekao je da je dječak uvijek djelovao sretno.

"Bio je pun života. Često ste ga mogli vidjeti kako se šeta ulicom sa psom", ispričao je.

Prema riječima susjeda, majka i sin doselili su se u unajmljenu kuću početkom ove godine. Australski mediji navode i da je prije preseljenja navodno zabilježen incident obiteljskog nasilja između žene i njezina bivšeg partnera.

Istraga je u tijeku, a policija zasad nije objavila rezultate obdukcije ni dodatne informacije o okolnostima dječakove smrti.