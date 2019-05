Spasioci i dalje tragaju za žrtvama teške nesreće na Dunavu u Budimpešti pokraj Margaretina mosta. Šanse za pronalazak preživjelih su nikakve. Ronioci su sada koncentrirani na pronalazak, pa onda i izvlačenje tijela iz potonule brodice.

Današnja potraga trebala bi biti lakša zbog boljeg vremena, iako su struje Dunava još uvijek vrlo jake. U pretragu je uključena vojska, koja je sagradila pontonski most, ali i austrijska specijalna ronilačka jedinica. Mađarski mediji navode kako su njihovi ronioci međunarodno priznati i izvrsno obučeni, no da su čak i oni nemoćni kada je vidljivost Dunava minimalna. Dunav inače ima nizak vodostaj i maksimalnu vidljivost od 40-50 centimetara. U trenutačnoj situaciji, kada je vidljivost nikakva, ronioci ne mogu vidjeti niti ruku stavljenu ispred ronilačke kacige, piše Index.hu.

Ronioci pokušavaju pronaći i izvući tijela

I službene vlasti navele su da je mogućnost da se pronađu preživjeli minimalna, stoga su ronioci usmjereni na pronalazak tijela koja su, pretpostavlja se, zarobljena u brodici. Roniocima posao otežava i položaj brodice jer uz stup Margaretina mosta Dunav ubrzava, dok su prije ulaska u Dunav ronioci morali dobro proučiti maketu broda. Prije nego što počne izvlačenje brodice, ronioci će morati izvuči tijela.

Jučer je do Margaretina mosta stigla dizalica koja će se koristiti kako bi s dna podigli brod. Mađarska policija u četvrtak je priopćila da je uhitila kapetana riječnog kruzera koji je sudjelovao u sudaru s manjim turističkim brodom na Dunavu u kojemu je poginulo najmanje sedmero južnokorejskih turista, a 21 osoba je nestala.

"Kapetan kruzera, ukrajinski državljanin, ispitan je u svojstvu osumnjičenika", dodaje policija u priopćenju. "Nakon saslušanja Jurij C. (64) smješten je u pritvor", navodi isti izvor. Jedan od preživjelih ispričao je za južnokorejsku televiziju što je te kobne noći vidio: "U trenutku nesreće na palubi je bilo dvadesetak ljudi, a u donjim kabinama njih još deset. Oni na palubi pali su u vodu, a oni u kabinama vjerojatno nisu mogli izaći", kazao je.

"Vidio sam kako glave drugih ljudi nestaju pod vodom"

Drugi preživjeli, identificiran kao Jeong, uspio se primiti za pojas za spašavanje. Dobacio je uže prema drugom muškarcu, tako da se i on spasio. "Vidio sam kako glave drugih ljudi nestaju pod vodom", kazao je. BBC i AFP izvijestili su kako su putnici s hotelskog broda koji je udario u Sirenu vidjeli kako ljudi padaju u vodu.

66-godišnji Ginger Brinton rekao je kako nije osjetio udar i da nije bio svjestan što se događa, ali da je vidio ljude kako padaju vodu, prenosi 24.hu. Američki putnik na hotelskom brodu rekao je da se nesreća dogodila nakon večere i da je puno ljudi u tom trenutku izašlo van na palubu jer su željeli slikati Parlament u blizini i da je zbog toga bilo jako puno očevidaca nesreće.

Nakon nesreće odmah se postavilo pitanje što se dogodilo, tko je kriv i je li se ova tragedija mogla izbjeći. Pomorski stručnjaci za Index.hu. kazali su da je kapetan kruzera morao vidjeti brodicu ispred sebe, pomoću radara. Ako je manji brod htio skrenuti u bilo kojem smjeru, to je morao komunicirati, odnosno upozoriti na neki način kruzer. U slučaju da radioveza nije radila, mogao ga je upozoriti zvučnim signalom, no još uvijek nije poznato je li to učinjeno i to je ključno za istragu.

Brod s južnokorejskim turistima sudario se u srijedu navečer s drugim brodom na Dunavu u blizini mađarskog parlamenta i zatim potonuo u rijeku nabujalu zbog obilne kiše i s vrlo jakim strujama. Na brodu je u trenutku nesreće bilo 30 južnokorejskih turista, troje turističkih vodiča i dva člana posade.

Mađarska spasilačka služba u četvrtak navečer priopćila je da su mali izgledi za pronalazak preživjelih.Vlasnici potonule Sirene, 27 metara dugog dvopalubnog riječnog broda, tvrtka Panorama Deck, kažu da je bio redovito održavan. U trenutku nesreće bio je na uobičajenom večernjem turističkom krstarenju Dunavom. Havarija se dogodila na popularnom dijelu Dunava s kojeg turisti na brodovima mogu vidjeti osvijetljen grad i zgradu parlamenta.