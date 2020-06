Nijemac kojeg se sumnjiči da je oteo i ubio Madeleine McCann osuđen je zbog silovanja i preprodaje droge. Na presudu za silovanje se žalio, a u nedjelju mu istječe dvije trećine kazne za dilanje. Pravni stručnjaci tvrde da bi u nedjelju mogao biti pušten iz zatvora. Istražitelji mahnito traže još dokaza kako bi ga se zadržalo iza rešetaka, a pojavila se i informacija o maloljetnici s Kosova s kojom je 2007. živio u Portugalu.

Nijemac (43), glavni osumnjičeni za ubojstvo Madeleine McCann (3) koji se trenutno nalazi u njemačkom zatvoru ovaj vikend mogao bi izaći na uvjetnu slobodu, doznaje britanski Daily Mail.

Britanski tablodi objašnjava pravnu zavrzlamu zbog koje bi osumnjičeni mogao van. Nijemac je u zatvoru je i zbog dilanja droge. Uhićen je u Milanu gdje je neko vrijeme živio kao besućnik, na temelju europskog uhidbenog naloga zbog silovanja Amerikanke (72). Dok je već bio u zatvoru zbog drpoge, u prosincu prošle godine osuđen je na sedmogodišnju kaznu zatvora zbog tog zločina zato što je njegov DNK nađen u apartmanu žrtve.

No on se na presudu za silovanje žalio, tvrdeći da je njegovo izručenje iz Italije u Njemačku bilo nezakonito. Njemački pravni stručnjaci kažu da to znači da je na rubu da dobije uvjetni dopust jer je odslužio dvije trećine kazne za preprodaju droge i najranije bi na slobodu mogu u nedjelju.

Policija i tužitelji policija svim silama nastoje prikupiti još dokaza u slučaju McCann kako bi ga se zadržalo u zatvoru. Istovremeno, traje potraga za tada maloljetnom djevojkom s Kosova s kojom je osumnjičeni u Portugalu navodno 2007. živio.

Istražitelji vjeruju da je djevojka otišla od njega neposredno prije nego je Madeleine oteta, 3. svibnja 2007. Nijemac je ostao, vjerojatno spavajući u kombiju čije je fotografije policija prije nekoliko dana objavila.

Tužiteljstvo se nada da će dolaskom do djevojke, saznati nešto više o kretanju osumnjičenog.

Do informacije o djevojci s Kosova došli su tako što je poznanik to spomenuo u intervjuu za jednu njemačku televiziju.

Inače, osumnjičeni Nijemac ima 17 presuda za razna kaznena djela. Zbog seksualnog zločina prema djetetu bio je osuđen već sa 17 godina.

Madeleine McCann, tada trogodišnja djevojčica, nestala je 2007. godine tijekom odmora s obitelji u portugalskom mjestu Praia da Luz.

Scotland Yard u srijedu je objavio da Nijemca (43) dovode u vezu s nestankom djevojčice čiju sudbinu cijeli svijet prati već 13 godina.