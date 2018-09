Londonski gradonačelnik Sadiq Khan pozvao je na održavanje drugog referenduma o Brexitu, upozorivši da je Velika Britanija u opasnosti da iz Europske unije iziđe bez postignuta dogovora.

U kolumni za list Observer objavljen u subotu navečer, Khan je rekao da vrijeme "brzo istječe" dok vlada premijerke Therese May izgleda "nepripremljeno i nedoraslo situaciji".

Nepostizanje dogovora s Bruxellesom, ili loš dogovor, mogli bi rezultirati gubitkom 500.000 radnih mjesta, bolnicama s premalo osoblja, nanesenom štetom poslovima a policija bi se morala pripremiti na građanske nerede, upozorio je.

"Ne vjerujem da May ima mandat da se tako očito može kockati s ekonomijom i ljudskim životima", rekao je Khan, član oporbene Laburističke stranke, koja je za ostanak u EU.

Khan nema izravnu ulogu u procesu za Brexit, no vrlo je utjecajan među političarima.

On je rekao da bi Britanci trebali imati mogućnost glasati o svakom dogovoru, ili glasati o ostanku u EU.

Velika Britanija trebala bi napustiti EU 29. ožujka, no May se bori za to da dođe s dogovorom koji odgovara Bruxellesu ali i njezinoj Konzervativnoj stranci.

"Vrijeme je da se to ključno pitanje uzme iz ruku političara te vrati narodu", napisao je Khan.

(Hina)