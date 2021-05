Vatrogasci u Londonu u petak gase požar na neboderu od 19 katova na istoku grada, dim izlazi s 8., 9. i 10. kata, a hitna pomoć pomaže ljudima na tom području.

Požar gasi oko 100 vatrogasaca, a na mjestu događaja su i bolničari i policija. Londonska hitna pomoć priopćila je da je na to područje poslala svoje ekipe, voditelje kliničkih timova i pomoćna vozila.

"Ljudima pružaju pomoć i ostaju na mjestu događaja, radeći s drugim hitnim službama", rekli su.

Firefighters are tackling a fire at a 19-storey block of flats in #Poplar Parts of the 8th, 9th and 10th floors are alight. There are now 20 fire engines at the scene © @ATLondon2 https://t.co/XsbfJEXQqm pic.twitter.com/228AyjNzxf