Lider Čečena: "Imam san da nakon rata Zelenski završi u mom podrumu"

Ramazan Kadirov kazao je kako je siguran u pobijedu u ratu u Ukrajini.

"Nema veze koliko im oružja šalju, sigurno ćemo pobijediti u ratu, pobijedit ćemo neonaciste i sotoniste i više ih neće biti", rekao je.

Na pitanje što bi nakon toga bilo s predsjednikom Ukrajine Volodomirom Zelenskim, Kadirov je odgovori: "Imam san da Zelenski završi u mom podrumu u Čečeniji".

"I have a dream to put Zelensky in the basement of my house in Chechnya"

— Kadyrov



