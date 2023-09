"Oluja je ostavila katastrofalne posljedice, šokiran sam, ovo je kao tsunami"

Libijski ministar civilnog zrakoplovstva i član odbora za hitne slučajeve vlade istočne Libije Hichem Chkiouat rekao je da je broj žrtava nakon velikih poplava alarmantan.

"Trenutno je 1500 mrtvih. Više je od 2000 nestalih. Nemamo točne brojke, ali to je katastrofa. Bio sam šokiran onim što sam vidio - to je poput tsunamija", rekao je za BBC.

Neke druge procjene od Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) govore o čak 10 tisuća nestalih.

Dodao je da se međunarodna pomoć očekuje od zemalja poput Turske, Egipta, Italije i Katara.

Ministar je također istaknuo da brana koja se srušila nije održavana neko vrijeme što bi moglo biti uzrok ove krize.

Strahuje se da je broj stradalih puno veći, dok se na društvenim mrežama šire snimke poplava.

