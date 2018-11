Black Friday obilježen je nizom incidenata diljem SAD-a. Šoping ludilo ni ove godine nije moglo proći bez nasilja. Najbizarniji slučaj dogodio se u američkoj državi Alabami u Hooveru u jednom šoping centru.

Iako se isprva mislilo da je policija ubila napadača odgovornog za pucnjavu, sada je ispalo da je policija ubila nedužnog mladića. Naime, uoči otvaranja šoping centra došlo je do sukoba između dvojice mladića koji su čekali da pohrle na Black Friday sniženja.

Do pucnjave je došlo u četvrtak ujutro kada se svađa između dvoje tinejdžera pretvorila u pucanje iz vatrenog oružja. Jedan 18-godišnjak je u sukobu teško ozlijeđen te ima najmanje jednu prostrijelnu ranu. Trenutno se nalazi na intenzivnoj njezi te je u kritičnom stanju. Ozlijeđena je i jedna djevojčica, no nije poznato u kojim okolnostima (12).

Kapetan policije Gregg Rector rekao je kako je istina da je policajac pod njegovim zapovjedništvom "reagirao, konfrontirao napadača, pucao na njega i na mjestu ga usmrtio".

No, NBCnews piše kako je policajac ubio 21-godišnjeg muškarca za kojeg je pogrešno mislio da je napadač. Isprva se mislilo da je Emantic Fitzgerald Bradford Jr ozlijedio 18-godišnjeg muškarca, no dužnosnici su priopćili kako su pogriješili. Rekli su da su shvatili pogrešku nakon što su istražitelji ispitivali svjedoke i pregledali dokaze tijekom prethodnih 20 sati.

Rekli su, međutim, da je Bradford možda bio uključen "u nekom aspektu svađe". Istražitelji su rekli kako sada vjeruju da je više od dvojice muškaraca bilo uključeno u borbu i da je barem jedan napadač još uvijek na slobodi. Nakon pucnjave, šoping centar je evakuiran, a tijekom dva dana rasprodaje, posjetilo ga je 25.000 ljudi.

Još jedan incident izbio je u gradu Syracuze, u saveznoj državi New York u trgovini Macy, piše Apnews.

Izbodena su dva muškarca. Jedan muškarac imao je ubodnu ranu na predjelu trbuha, dok je drugi muškarac izboden po ostalim dijelovima tijela. Radi se o muškarcima od 20-ak godina koji su prebačeni u bolnicu. Za sada se ne zna što je uzrokovalo incident, no policijske vlasti su priopćile kako se radi o izoliranom i neprihvatljivom incidentu.

Amerikanci tradicionalno, nakon njihovog Dana zahvalnosti imaju Black Friday, dan velikih popusta, koji obično označava početak sezone šopinga uoči božićnih i novogodišnjih blagdana. I ove godine on je obilježen iznimno velikim gužvama, nasilnim incidentima, tučnjavama u šoping centrima i borbom za snižene artikle po trgovinama.

Policija je sukladno danu koji je obilježen, na twitteru objavljivala i prigodna upozorenja.

We have a #BlackFriday special as well! Turn in the stolen vehicle you’re driving and you’ll receive a FREE set of locking bracelets. Key not included. Each set of bracelets is normally $5,000 but today they are FREE! Hurry now this deal won’t last forever! #deals #prizes